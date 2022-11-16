Манагуа , , 10:30 — REGNUM Никарагуа проведет национальное исследование сортов кофе «арабика» и «робуста», чтобы выяснить текущее состояние плантаций страны. Об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо, пишет Prensa Latina.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

В своем ежедневном обращении к местным СМИ вице-президент Никарагуа сказала, что в ходе исследования будет также проверен возраст плантаций, установленные сорта и существующие посадки.

Исследование также позволит обновить данные о площади засева, ожидаемом объеме производства и количестве производителей, занимающихся выращиванием кофе в Никарагуа.

«Мы надеемся, что, с Божьей помощью, в декабре [исследование] охватит всю страну», — сказала Мурильо.