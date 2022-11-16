Нижний Новгород, 16 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по регионе.

Аварийный знак

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

«По уточненным данным, в результате ДТП в медицинские учреждения обратились 11 человек», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября около 19:05 мск автобус, который перевозил рабочих, съехал в кювет и затем опрокинулся. ДТП произошло на автодороге регионального значения Владимир-Муром-Арзамас. В результате аварии никто не погиб, сообщали ранее в областном управлении МЧС.