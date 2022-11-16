Липецк, 16 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Александр Афанасьев намерен покинуть пост председателя городского совета депутатов Липецка. Об этом он сообщил местным журналистам. Официальное заявление об отставке он планирует сделать на сессии 22 ноября.

Пресс-служба администрации Липецкой области Липецк

«Да, это так. На ближайшей сессии Липецкого горсовета я сделаю соответствующее заявление», — сказал Афанасьев изданию Gorod48.

Александр Афанасьев является депутатом Липецкого горсовета уже третий созыв, пост председателя занимает с 2020 года.