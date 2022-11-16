Нашвилл, США, , 09:48 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В первом периоде хоккеисты «Нэшвилла» забросили две шайбы, отличились нападающие Нино Нидеррайтер и Мэтт Дюшейн.

«Миннесота» в третьем периоде смогла отыграть один гол. Точным броском отметился форвард Фредерик Годро с передачи российского нападающего Кирилла Капризова.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 15 очков. «Миннесота» идёт на девятом месте в Западной конференции с 16 очками.

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