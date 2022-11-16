Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM В Северной столице в 2023 году поэтапно введут новую систему уборки внутриквартальных территорий, передав эти функции от частных управляющих компаний государственным жилищным агентствам. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга по городскому хозяйству Анатолий Повелий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега Дарья Драй © ИА REGNUM

До конца 2022 года в Петербурге будет действовать старая система уборки. Однако ввиду того, что она показала свою неэффективность, Смольный решил от неё отказаться.

«Стало понятно, что необходимо менять принцип содержания внутриквартальных территорий, к чему мы и приступили. В 2023 году поэтапно, двор за двором мы будем забирать эту функцию содержания внутриквартальных территорий под наши районные жилищные агентства», — заявил вице-губернатор.

Все территории города будут обслуживаться районными жилищными агентствами с 1 июля 2023 года, к этой дате состоится последний этап перехода. Убирать кварталы будут государственные компании.

Напомним, что Санкт-Петербург подготовился к предстоящей зиме. Для уборки города закупили 1186 единиц техники. Город активно набирает желающих поработать дворником, обещая зарплату в 49 тыс. рублей.

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