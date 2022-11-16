Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Страны «Большой двадцатки» считают важным действие «зерновой сделки». Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита G20 в Индонезии.

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В документе говорится, что страны G20 отмечают важность «зерновой сделки» и выступают за её продление.

Большинство участников «группы двадцати» выступают с осуждением военных действий на территории бывш. УССР. Указывается влияние конфликта на ситуацию в мировой экономике, нарушение цепочек поставок, проблемы в энергетике и на продовольственных рынках.

Также в коммюнике сказано, что угрозы применения ядерного оружия недопустимы.