Ереван, , 09:50 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) Армении не вели обстрелы азербайджанских позиций прошлым вечером. Об этом говорится в заявлении армянского минобороны, обнародованном 16 ноября на сайте ведомства.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распространённое министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 15 ноября в 21:40 подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией», — говорится в сообщении.

Аналогично на обвинения Баку отреагировала и пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха. В ведомстве также обвинили азербайджанскую сторону в «дезинформации» в ответ на обвинения в обстрелах с карабахских территорий.

Стоит отметить, что Азербайджан ранее обычно обвинял только Армению в обстрелах приграничных позиций. В ноябре участились случаи обвинений в адрес Нагорного Карабаха.

Читайте ранее в этом сюжете: Азербайджан обвинил Армению и Нагорный Карабах в обстрелах позиций