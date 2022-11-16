Бали, Индонезия, , 09:41 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить ряд вопросов, в том числе продление «зерновой сделки», с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер заявил 16 ноября.

Эрдоган и Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что телефонные переговоры с президентом России он намерен провести после возвращения с индонезийского острова Бали, где проходил саммит G20.

Эрдоган заявил, что надеется на продление «зерновой сделки» на год и верит в это.

«Я рассчитываю на продление этой работы. Наши переговоры постоянно продолжаются, и я верю, что они будут продолжаться до сих пор, нет никаких проблем», ― цитирует ТАСС турецкого лидера.

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Отмечается, что точные темы, которые Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером, пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган согласились в том, что «зерновая сделка» имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она должна быть продолжена.

Как указал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевский режим способен на провокационные действия в отношении «зерновой сделки», и это понимают Турция и страны Запада.

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