Москва, , 09:41 — REGNUM Законопроекты о национализации активов иностранных юридических и физических лиц в случае использования Западом средств из замороженных валютных резервов России в том числе для оплаты поставок вооружения Киеву разработали депутаты Госдумы от СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Комплекс предлагаемых мер включает национализацию всех активов юридических и физических лиц недружественных государств, включая конфискацию средств на валютных депозитах, а также запрет российским компаниям на погашение займов, осуществление страховых, лизинговых и иных платежей западным структурам, за исключением оплаты поставленной продукции, а также запрет на выплату дивидендов акционерам из недружественных стран.

«Разумеется, это потребует изменений в законодательстве. Соответствующие инициативы уже подготовлены и в случае необходимости будут внесены в Думу, — сказал Миронов.

Он также выразил надежду на то, что такие шаги не понадобятся и работающий в России зарубежный бизнес не пострадает «из-за самоубийственной политики своих правительств»

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