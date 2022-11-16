Пермь, 16 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Бывшего главу УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова, который обвиняется в коррупции, арестовали, сообщают СМИ.

Ktr.su Уголовное дело

Напомним, во время судебного заседания гособвинение ходатайствовало об изменении меры пресечения — запрет определённых действий. Рассмотрев материалы УФСБ, суд удовлетворил ходатайство. Игорь Кожевников отправлен под стражу на два месяца — до 15 января 2023 года.

Бывший глава УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников был задержан 24 июля 2019 года. Ему инкриминируют взяточничество в общей сложности на 15 млн рублей, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Своей вины фигурант громкого уголовного дела не признает.