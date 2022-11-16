Бали, Индонезия, 16 ноября 2022, 09:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо повторил свое вчерашнее требование остановить конфликт, открывая третью сессию саммита G20 на Бали 16 ноября, сообщает CNN Indonesia.
«Начинаем третью сессию. Позвольте мне повторить послание, с которым я выступил вчера на открытии саммита G20. Остановите [конфликт]. Я повторяю, остановите [конфликт]», — заявил Джоко Видодо, открывая встречу.
«Как лидеры стран, мы все несем ответственность за то, чтобы ситуация благоприятствовала будущему мира», — продолжил президент Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, страны — члены G7 и НАТО провели экстренное совещание на полях саммита G20 на Бали после падения ракеты на востоке Польши.
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