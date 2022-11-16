Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо повторил свое вчерашнее требование остановить конфликт, открывая третью сессию саммита G20 на Бали 16 ноября, сообщает CNN Indonesia.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

«Начинаем третью сессию. Позвольте мне повторить послание, с которым я выступил вчера на открытии саммита G20. Остановите [конфликт]. Я повторяю, остановите [конфликт]», — заявил Джоко Видодо, открывая встречу.

«Как лидеры стран, мы все несем ответственность за то, чтобы ситуация благоприятствовала будущему мира», — продолжил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, страны — члены G7 и НАТО провели экстренное совещание на полях саммита G20 на Бали после падения ракеты на востоке Польши.