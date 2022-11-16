Стамбул, Турция, , 09:38 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган выразил слова благодарности лидеров всех государств и международных организаций за соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. Об этом он написал в своём «Твиттере».

Стамбул (сс) Mark Ahsmann

Эрдоган выразил признательность главам всех стран, которые проявили реакцию в связи с терактом.

«Благодарю, что вы разделили нашу боль и выразили соболезнования», — написал президент Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 получили ранения.

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