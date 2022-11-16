Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка Трамп не планирует заниматься политикой в случае возвращения ее отца в Белый дом, об этом она заявила 15 ноября в эфире Fox News.

Иванка Трамп U.S. Air Force Staff Sgt. Marianique Santos

Ранее Трамп сделал официальное объявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году.

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«Я очень люблю своего отца. На этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем как семья. Я не планирую заниматься политикой», — сказала Иванка Трамп.

«Хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, в будущем я буду делать это вне политической арены», — добавила она.

Иванка Трамп, второй старший ребенок бывшего президента, работала советником президента во время правления своего отца, уделяя особое внимание «образованию и расширению экономических прав и возможностей женщин и их семей, а также созданию рабочих мест и экономическому росту за счет развития рабочей силы, профессиональной подготовки и предпринимательства».

Ее муж Джаред Кушнер также работал в Белом доме старшим советником. Они были видными помощниками бывшего президента во время его правления.