Дочь Трампа не пойдет в политику в случае победы отца на выборах 2024 года
Вашингтон, 16 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка Трамп не планирует заниматься политикой в случае возвращения ее отца в Белый дом, об этом она заявила 15 ноября в эфире Fox News.
Ранее Трамп сделал официальное объявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году.
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Иванка Трамп, второй старший ребенок бывшего президента, работала советником президента во время правления своего отца, уделяя особое внимание «образованию и расширению экономических прав и возможностей женщин и их семей, а также созданию рабочих мест и экономическому росту за счет развития рабочей силы, профессиональной подготовки и предпринимательства».
Ее муж Джаред Кушнер также работал в Белом доме старшим советником. Они были видными помощниками бывшего президента во время его правления.