Уфа, , 09:40 — REGNUM Матч любительского хоккейного чемпионата на кубок АСТРА-спорт между командами управления Федеральной службы исполнения наказаний и «Мечта» перерос в массовую драку в Уфе. Об этом сообщается на странице телевизионной программы «Честно говоря» в социальной сети.

Хоккей HenrikRomby

По информации журналистов, драка началась во втором периоде после умышленной задержки игры защитником команды «Мечта».

«Далее пошли оскорбления судей, неспортивное поведение, опасная игра клюшкой и кулаками. Как итог пятерка на пятерку сцепились обе команды. В ледовом побоище приняли участие и голкиперы, что случается крайне редко», — сообщается на странице ток-шоу «Честно говоря».

Отмечается, что игроки обоих команд суммарно получили 160 минут штрафа. Игра закончилась победой команды управления Федеральной службы исполнения наказаний со счетом 6:1.