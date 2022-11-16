Севастополь, 16 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции получили тяжёлые травмы в результате наезда грузового тягача на патрульный автомобиль полиции в районе Севастополя вечером 15 ноября. В обстоятельствах ДТП разбираются следователи, сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Авария произошла около 19:05 на участке автодороги Севастополь-Инкерман. По предварительным данным, грузовой тягач, двигаясь по трассе на подъем со стороны Севастополя, резко затормозил, от чего машина выехала на левую часть дорожного полотна, где столкнулась с патрульным автомобилем полиции.

В результате аварии тяжёлые травмы получили двое автоинспекторов, их госпитализировали. Водитель тягача получил легкие ушибы.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по данному ДТП.