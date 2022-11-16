Джакарта, 16 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. После своего возвращения с саммита «Группы двадцати» (G20) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом 16 ноября на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

По слова турецкого лидера он рассчитывает на продление «зерновой сделки» ещё на один год и уверен в том, что это возможно

«Наши переговоры (по «зерновой сделке» — прим. ред.) постоянно продолжаются, и я верю, что они будут продолжаться до сих пор, нет никаких проблем», — сказал он.

При этом Эрдоган уточнил, что после своего возвращения с саммита G20 он хочет обсудить эту ситуацию по телефону с президентом РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у администрации президента США Джо Байдена положительный настрой в вопросе о продаже Анкаре американских истребителей F-16.