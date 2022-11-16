Колумбус, США, , 09:34 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Хоккеист Владислав Гавриков Fabien Perissinotto

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков забросил победную шайбу в овертайме матча после паса форварда Егора Чинахова. Также на его счету одна результативная передача.

В составе «Джекетс» отличились нападающие Шон Курали, Эрик Робинсон и Бун Дженнер, оформивший дубль.

У «Филадельфии» точными бросками отметились Кевин Хейз, Ноа Кейтс, Ник Силер и Трэвис Конечны.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 16-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 11 очков. «Филадельфия» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 17 очками.

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