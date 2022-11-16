Баку, , 09:34 — REGNUM Пограничные позиции вооружённых сил Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Данное обвинение 16 ноября обнародовала пресс-служба азербайджанского минобороны.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что инцидент якобы произошёл вечером 15 ноября. Кроме того, в Баку заявили, что в ночь на 16 ноября позиции ВС Азербайджана якобы обстреляли с «территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы».

В минобороны подчеркнули, что по указанным направлениям азербайджанские военнослужащие применили «адекватные ответные меры». О погибших и пострадавших не сообщается.

Напомним, до этого Азербайджан обвинил Армению и Нагорный Карабах в обстрелах 14 ноября. Ереван и Степанакерт опровергли это заявление.

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