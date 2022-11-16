Мелитополь, 16 ноября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Фильтрационные мероприятия, которые проводит киевский режим на оккупированных территориях, направлены против пророссийски настроенных жителей. Об этом сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«После захода ВСУ в Херсон сейчас жертвами России и русских солдат будут объявляться люди, замученные и убитые в результате внесудебных расправ и пыток со стороны боевиков Зеленского. Не зря был введён режим недопуска журналистов, даже [из подконтрольных киевскому режиму СМИ], на эту территорию», — приводит слова Рогова ТАСС.

Лидер движения отметил, что методы, которые использует Киев при заходе на территории, известны по Буче и Харьковской области. В собственных преступлениях, которые боевики режима совершают в Херсонской области, они попытаются обвинить российские войска.