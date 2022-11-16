Нью-Дели, 16 ноября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. У администрации президента США Джо Байдена положительный настрой в вопросе о продаже Турции американских истребителей F-16. Об этом 16 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Байден сообщил о позитивных подвижках в данном вопросе. Глава Белого дома привлек внимание к особо положительному отношению республиканцев к этому (вопросу)», — сказал он, говоря о ситуации с поставкой Анкаре американских истребителей F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что техническая неисправность могла стать причиной пожара и взрывов в районе Фатих в Стамбуле.