Анкара, 16 ноября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Пострадавших в пожаре, который вспыхнул после взрывов в стамбульском районе Фатих, нет, пишет 16 ноября издание Yenicag.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«Пламя полностью охватило автомобиль и перекинулось на четыре машины, припаркованные на обочине. Пламя также повредило здание и банкомат неподалеку от места происшествия. Пострадавших нет», — пишет издание.

Отмечается, что автомобили, пришедшие в негодность в результате пожара, увезены с помощью эвакуатора.

Как сообщало ИА REGNUM, техническая неисправность могла стать причиной пожара и взрывов в районе Фатих в Стамбуле.

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