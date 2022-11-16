Москва, , 09:31 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку ветеранов боевых действий, разработали депутаты Госдумы фракции ЛДПР, сообщил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается закрепить для ветеранов боевых действий право на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста выходить на пенсию: в 55 лет (вместо нынешних 60) для женщин и в 60 (вместо 65) для мужчин.

Требования к стажу авторы предлагают снизить до 15 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, позволяющий добровольцам, участвующим в специальной военной операции, претендовать на статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий.