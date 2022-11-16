Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге введён режим повышенной террористической угрозы. Это следует из письма Ространснадзора. В связи с этим усилены меры безопасности.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3», — сказано в документе.

Как сообщают «Известия», пассажиров в «Пулково» теперь досматривают ещё более тщательно при выходе на посадку. В связи с этим возможно образование очередей.

Аналогичный режим будет действовать и в других крупных аэропортах страны. Авиапредприятия теперь должны предпринять дополнительные меры безопасности.

Напомним, что ранее в Петербурге указом президента был введён режим базовой готовности, который заключается в усилении охраны важных инфраструктурных и транспортных объектов.

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