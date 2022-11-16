Ярославль, 16 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Доходы и расходы бюджета Ярославля в 2023 году ставят 23 млрд 423,3 млн рублей, сообщает мэрия города. Дефицит и профицит не запланированы. Проект бюджета на следующий год внесён на рассмотрение депутатов муниципалитета.

мэрия Ярославля Бюджет Ярославля

Объём планируемых доходов и расходов проекта бюджета на 280 млн меньше, чем в аналогичном документе на 2022 год. Год назад бюджет был принят с доходами и расходами в 23 млрд 703,6 млн рублей.

Запланирован рост собственных доходов на 4,8% к ожидаемому исполнению текущего года. А вот поступления из вышестоящих бюджетов, наоборот, сократятся — на 1 миллиард 244 млн рублей. Отчасти это связано с перераспределением полномочий по транспортному обслуживанию. Финансировать общественный транспорт в 2023 году будет региональная власть.

За счёт бюджета в 2023 году мэрия планирует капитально отремонтировать 15 автомобильных дорог общей протяжённостью 17,3 км, начать строительство 2 школ в Красноперекопском и Фрунзенском районах в рамках нацпроекта «Образование». Будет проведено благоустройство трех общественных территорий — Павловского парка, парка «Юбилейный» и парка на площади Труда.