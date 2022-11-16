Лос-Анджелес, США, , 09:33 — REGNUM Кинокомпания Disney запустила в производство третью часть фильма «Как стать принцессой». Об этом 16 ноября сообщает портал Indiewire.

Энн Хэтэуэй Цитата из интервью на телевидении

Над сценарием картины будет работать Аадрита Мукерджи, ранее участвовавшая в реализации проектов «Супергёрл» и «Квантовый скачок». В качестве продюсера триквела выступит Дебра Мартин Чейз, руководившая производством оригинального фильма «Как стать принцессой» и его продолжения. Пока нет информации о том, кто исполнит в картине главную роль, на данный момент известно, что участие Энн Хэтэуэй в проекте не подтверждено.

Напомним, в фильме «Как стать принцессой» режиссёра Гарри Маршалла Энн Хэтэуэй сыграла девушку по имени Мия, которая внезапно узнаёт, что является наследной принцессой вымышленного государства Дженовия. Она повторила эту роль в ленте «Как стать принцессой 2». В основу кинофраншизы легли одноимённые романы писательницы Мэг Кэбот.

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