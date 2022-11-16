Лос-Анджелес, США, 16 ноября 2022, 09:33 — REGNUM Кинокомпания Disney запустила в производство третью часть фильма «Как стать принцессой». Об этом 16 ноября сообщает портал Indiewire.

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Цитата из интервью на телевидении

Над сценарием картины будет работать Аадрита Мукерджи, ранее участвовавшая в реализации проектов «Супергёрл» и «Квантовый скачок». В качестве продюсера триквела выступит Дебра Мартин Чейз, руководившая производством оригинального фильма «Как стать принцессой» и его продолжения. Пока нет информации о том, кто исполнит в картине главную роль, на данный момент известно, что участие Энн Хэтэуэй в проекте не подтверждено.

Напомним, в фильме «Как стать принцессой» режиссёра Гарри Маршалла Энн Хэтэуэй сыграла девушку по имени Мия, которая внезапно узнаёт, что является наследной принцессой вымышленного государства Дженовия. Она повторила эту роль в ленте «Как стать принцессой 2». В основу кинофраншизы легли одноимённые романы писательницы Мэг Кэбот.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший глава киностудии DC Films будет снимать хорроры для Paramount