Барнаул, 16 ноября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, ночью и в первой половине дня, 17 ноября, ожидается снег, временами метели, местами гололёдные явления.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Прогнозируется усиление ветра до 10-15 м/с, по юго-востоку до 18-23 м/с. Наибольшее усиление ветра возможно в Алтайском, Зональном, Красногорском, Краснощековском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Чарышском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала 14–15 ноября 2022 года.

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