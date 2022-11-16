Москва, 16 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Киевский режим мечтает о том, чтобы напрямую втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя инцидент в Польше.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Полянский подчеркнул, что власти Киева желают любыми способами втянуть НАТО в борьбу против России, включая откровенные провокации.

По мнению постпреда РФ при ООН, подобные провокации нужны Киеву, чтобы спасти киевский режим от неминуемого поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, логистика ВСУ переходит на систему НАТО LOGFAS, заявлял ранее представитель киевского режима Алексей Резников.

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