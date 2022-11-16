Варшава, , 09:23 — REGNUM В Польше продолжается расследование и установление принадлежности ракеты, которая 15 ноября упала на территории страны. Об этом на пресс-конференции заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает агентство Reuters.

Президент Польши Анджей Дуда Nato.int

Он отметил, что вероятно, снаряд был произведён в России, однако у Варшавы пока нет однозначных данных о том, кто запустил ракету.

«В настоящий момент нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил ракету. Расследование продолжается. Вероятно, она была произведена в России», — указал Дуда.

Польский лидер добавил, что считает произошедшее единичным случаем, который не повторится.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября польские СМИ сообщили о падении якобы российской ракеты на территории республики. Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников указала, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ, чтобы сбить российскую ракету.

Читайте также: Трамп не согласился с Байденом в оценке провокации в Польше

В связи с «ракетным» инцидентом МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева и потребовал от него «немедленных подробных объяснений».

В Министерстве обороны России назвали публикации СМИ о российском происхождении упавшей в Польше ракеты провокацией. В оборонном ведомстве пояснили, что представленные на кадрах обломки не имеют отношения к используемым ВС России средствам поражения.

Ранее по теме: AP: упавшая в Польше ракета была выпущена ВСУ