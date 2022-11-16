Москва, , 09:34 — REGNUM Ракетные удары, которые российские войска наносят по инфраструктуре киевского режима, не связаны с политикой. Это грамотная военная тактика — добивать, что осталось, пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМФ России mil.ru

15 ноября Россия нанесла по территории б. УССР масштабные ракетные удары, как это было сразу после назначения командующим войсками в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина. Взрывы были зафиксированы в Киеве и Киевской области, Одессе, Очакове, Харькове, Львове, Ровно, Виннице и других городах. Во многих из них возникли перебои с электричеством.

«Я думаю, что эти ракетные удары никак не связаны с какими-либо политическими мотивами или с какими-либо социально-бытовыми проблемами. Просто они должны носить и носят цикличный характер», — приводит слова Шурыгина «МК».

По словам эксперта, за серией ударов обычно следует доразведка целей. Затем военные выясняют, какие цели окончательно уничтожены, а какие нужно «добить».

Противнику могут позволить приступить к восстановлению разрушенной инфраструктуры, начать завозить туда оборудование. Затем наносятся «удары с оттяжкой». Это нормальная военная тактика, она указывает на то, что Россия собирается продолжать и наращивать такие удары, добавил Шурыгин.

Подобные удары затруднят переброску войск ВСУ, доставку западной техники и боеприпасов ближе к передовой.

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