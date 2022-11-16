Калуга, 16 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего водителя автомобиля, обвиняемого в покушении на изнасилование и совершении изнасилований несовершеннолетних девушек завершено в Калужской области. Об этом 16 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, 30 мая 2022 года обвиняемый предложил девушке, которая стояла на остановке общественного транспорта в сельской местности, её подвезти. По дороге водитель свернул в лесополосу, остановился и потребовал от попутчицы вступить с ним в половую связь. Девушке удалось выбежать из машины, однако обвиняемый догнал ее, применяя физическую силу, прижал к земле и попытался изнасиловать. Закончить свои действия мужчине не удалось, так как потерпевшая активно сопротивлялась и убежала.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками уголовного розыска. В ходе проверки мужчины на совершение других преступлений в результате проведенных экспертиз его генотип совпал со следами биологического происхождения, изъятыми с места преступления, совершенного ещё в 2011 году. Следователь считает, что именно подозреваемый 1 сентября 2011 года совершил изнасилование 16-летней девушки. Кроме того, следствием получены доказательства совершения обвиняемым насильственных действий сексуального характера при похожих обстоятельствах в отношении 17-летней девушки в августе 2012 года. Непосредственно после заявления о преступлении у всех пострадавших девушек были зафиксированы телесные повреждения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.