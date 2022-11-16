Пермь, , 09:23 — REGNUM В Пермском крае регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами утвердил размер ежемесячного платежа для физических лиц за свои услуги по вывозу мусора. Размер платы с человека составит 100 рублей в месяц«Коммерсантъ». , сообщило АО «Пермский региональный оператор ТКО» на своей странице в соцсети.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сентябре 2022 года приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края нормативы накопления твердых коммунальных отходов изменились и составляют для домовладений 237,39 кг/год. В результате экономически обоснованным платежом за вывоз мусора для населения названо 130,51 рублей с человека.

Совет директоров Регоператора решил резко не повышать тариф и утвердил размер платы с человека в сумме 100 рублей. Ранее тариф составлял 88,19 рублей.

Новый тариф утверждён 11 ноября, а начал действовать с 4 октября. Платежные квитанции население получит в декабре сразу за два месяца — октябрь и ноябрь.

Основной причиной изменения тарифа и норматива стал анализ и переоценка потребностей для эффективной деятельности отрасли. Регоператор пояснил, что должен чётко понимать, сколько мусора объективно производят потребители, особенно это касается юридических лиц, часть которых с 2019 года и до сих пор уклоняются от оплаты за вывоз мусора, пишет издание «Коммерсантъ».