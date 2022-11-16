Комрат, Молдавия, 16 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Жители Молдавии массово выходят на акции протеста из-за бедности, а не из-за чьих-то происков. Об этом 15 ноября на телеканале «Первый в Молдове» заявила глава Гагаузской автономии Ирина Влах.

partidulsor. md Акция протеста сторонников партии «Шор» в Кишинёве

«Самая главная причина в нашей стране, из-за которой люди выходят на протесты, это — бедность. Это самый главный агент влияния, который заставляет людей выходить на митинги», — сказала Влах.

По её мнению, по мере похолодания количество протестующих будет нарастать, так как многие уже не могут оплатить счета за коммунальные услуги, а тарифы будут ещё больше. Глава Гагаузии также не понимает позицию властей, которая вместо того, чтобы начать общаться с протестующими, «сваливает» на других вину за происходящее в стране.

Напомним, власти Молдавии начали подавлять оппозиционные партии, которые организуют протесты в стране: Партию социалистов и «Шор». Экс-президент Молдавии, почетный председатель социалистов Игорь Додон и депутат парламента республики, зампредседателя «Шор» Марина Таубер находятся под домашним арестом. Многие активисты находятся в СИЗО или к ним применили другие меры пресечения.