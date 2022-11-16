Вашингтон, 16 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским 15 ноября в Киеве, пишет Washington Post со ссылкой на слова американского чиновника.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

«Глава ЦРУ… встретился с… Зеленским в Киеве во вторник (15 ноября)», — пишет агентство.

Также сообщается, что Бёрнс подтвердил приверженность США предоставлять поддержку Киеву.