Иркутск, 16 ноября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области 16 ноября обнародовала данные о защите прав граждан, пострадавших от нападения собак без владельцев. Всего за истекший период 2022 г. органами прокуратуры в суды в пользу несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров направлено 43 исковых заявления на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Собака

В настоящее время удовлетворено 14 исков, с органов местного самоуправления уже взыскано более 200 тыс рублей в пользу лиц, пострадавших от укусов безнадзорных собак.

Прокуратура разъясняет, что граждане, пострадавшие от нападения животных, вправе обратиться в органы прокуратуры по месту жительства для реализации права на взыскание компенсации морального вреда и материального ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как в январе 2022 года ребёнка из с. Бильчир Осинского района Иркутской области укусила бездомная собака, причинив рану кисти, прокуратура помогла добиться выплаты компенсации в размере 30 тысяч рублей.

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