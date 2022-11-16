Нью-Йорк, США, , 09:17 — REGNUM Факты отчётливо указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Об этом 16 ноября сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

Он прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с «ракетной атакой» на Польшу.

«Важны факты, и они как раз все отчетливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши. Еще один факт — немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию. С готовностью подхваченная давно уже обезумевшими от русофобии поляками», — написал он.

По словам Полянского, налицо прямая попытка спровоцировать вооружённый конфликт между Россией и НАТО.

Он отметил, что на 16 ноября назначено заседание Совбеза ООН по ситуации на территории в б. УССР. Мероприятие было запрошено заранее, до инцидента с падением ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о непричастности Москвы к инциденту в Польше.