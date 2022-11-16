Шебекино, Белгородская область, 16 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Количество погибших при обстреле вечером 15 ноября ВСУ города Шебекино Белгородской области возросло до трёх человек. Об этом в социальных сетях сообщил министра здравоохранения региона Андрей Иконников.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Белгородская область

На месте погибли два местных жителя, ещё троих госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, в больнице скончалась 80-летняя пострадавшая.

«На лечении остаются два пациента — один в реанимации в тяжёлом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести в отделении», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, основной удар пришёлся на двухэтажный жилой дом и торговый павильон. В 50 метрах от места происшествия находится школа.