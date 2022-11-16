Владивосток, 16 ноября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана флота гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», возвращающийся из Средиземного моря в пункт постоянного базирования во Владивостоке, прошёл Корейский пролив и зашёл в Японское море. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Крейсер «Варяг»

пресс-служба ВВО «В Корейском проливе отряд сбавил ход в районе исторического боя русской и японской эскадр 1905 года, где была проведена традиционная церемония отдания воинских почестей в память о героизме российских моряков, погибших в Цусимском сражении».

С борта крейсера «Варяг» в честь героев Цусимы на воду был опущен траурный венок. Экипажи отряда провели торжественные построения и памятные митинги.

Корабли, покинувшие родную гавань в декабре 2021 года, возвращаются во Владивосток после завершения выполнения поставленных задач в дальней морской зоне.

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