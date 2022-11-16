Астана, 16 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Исход предстоящих выборов президента Казахстана определит путь развития страны, поэтому важен их результат. Об этом 16 ноября заявил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Аты.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Процесс голосования и вся избирательная кампания должны пройти честно, открыто и справедливо. Неукоснительное соблюдение этих принципов станет залогом дальнейшего укрепления доверия граждан к государству», — сказал Токаев.

Он добавил, что считает президента страны наёмным менеджером, которого народ нанимает на ограниченный срок. Токаев подчеркнул, что руководство республикой — это не привилегия, а «колоссальная ответственность».

«Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями — народом, историей и своей совестью», — добавил глава государства.

Напомним, ЦИК Казахстана, кроме Токаева, зарегистрировал ещё пять кандидатов в президенты. Выборы назначены на 20 ноября. Согласно последней реформе конституции, со следующего срока президент будет находиться на посту семь лет и больше не сможет избираться.