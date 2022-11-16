Париж, 16 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. К максимальной осторожности в вопросе об установлении происхождения ракеты, которая упала в Польше, призывают власти Франции. Об этом 16 ноября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Логично, что мы подходим к этому вопросу с максимальной осторожностью. Многие страны имеют один и тот же тип оружия, и поэтому определение типа ракеты не обязательно означает идентификацию субъекта, который её применил», — говорится в заявлении администрации президента Франции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что инцидент с падением на территории Польши ракеты, в результате чего погиби два человека, будет рассмотрен 16 ноября на заседании Совбеза ООН.