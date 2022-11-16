Москва, , 09:14 — REGNUM Выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского на саммите G20, который проходит на Бали, не что иное, как абсурдистика. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат также обратила внимание на то, что речь Зеленского в семь раз превышало ту норму, которая была выделена членам G20 на выступление, напомнив, что членами «Двадцатки» являются Россия, Китай, США, Бразилия, Германия, Турция, Саудовская Аравия, а Киев в их число не входит.

«Вот каждому руководителю этих крупнейших стран и экономик, которые на протяжении 14 лет своими деньгами, ресурсами, возможностями восстанавливали разрушенные США экономику, подорванную в 2008 году, ― им было выделено три минуты на выступление. А вот эта наглость киевского режима выступала 20 минут», ― добавила Захарова.

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«Про то, что в этом выступлении было, я даже говорить не хочу, потому что это какая-то абсурдистика, но мы уже это слышали и знаем», ― отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, это «прийти туда, куда не звали, забраться к тем, кем ты не являешься, выдать себя за несуществующего персонажа и дальше навязывать всем свою болезненную точку зрения».

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского террористического режима Владимир Зеленский выступил 15 ноября на саммите G20, который проходит на Бали. Запись выступления длилась 20 минут, хотя присутствующим на мероприятии спикерам было отведено для выступлений всего три минуты.

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Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, так как это была запись, перебить Зеленского было невозможно, а выключить её, «видимо, не захотели».

Глава российского МИД отметил, что лекция Зеленского выходила за все регламенты и приличия. По его словам, этот устроенный по требованию Запада перформанс. С помощью которого Запад пытается отвлечь внимание от реальной повестки дня «Двадцатки».