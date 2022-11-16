Калуга, , 09:12 — REGNUM Строительство завода по производству пластмассовых изделий на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга» одобрено на заседании экспертного совета ОЭЗ, сообщили 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

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Новое производство будет основано на энергосберегающей технологии горячего литья пластмассы с использованием термопластавтоматов. Продукция будет востребована в логистике, промышленности и сельском хозяйстве. В рамках реализации проекта достигнута договоренность о консультационной и технологической поддержке с ведущим турецким производителем пластмассовых изделий İco Plastik.

Предполагаемый объем инвестиций в новое производство составит 530 млн рублей. Запуск завода про выпуску пластмассовых изделий в Калужской области запланирован на конец 2023 года.