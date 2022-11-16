Бали, Индонезия, , 09:17 — REGNUM Президент США Джо Байден и другие мировые лидеры завершили экстренную встречу, организованную в связи с ракетным инцидентом в Польше. Об этом сообщает 16 ноября японское агентство Kyodo.

Джо Байден U.S. National Archives

Подробностей о прошедшей встрече пока нет. Также не сообщается о каких-либо значительных изменениях программы саммита «Группы двадцати» (G20), который проходит на острове Бали в Индонезии.

Помимо главы США, в переговорах участвовали лидеры Японии, Великобритании, Канады, Франции, Испании, Нидерландов, Италии, а также глава Евросовета и председатель Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Люблинском воеводстве Польши, граничащем с территорией б. УССР, упали две ракеты. Погибли два человека. В Минобороны России заявили, что инцидент никак не связан с действиями российских войск.

Читайте также: Встреча лидеров Запада по инциденту в Польше «сломала» ход саммита G20