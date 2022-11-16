Нью-Йорк, США, , 09:08 — REGNUM Инцидент с падением на территории Польши ракеты, в результате чего погиби два человека, будет рассмотрен 16 ноября на заседании Совбеза ООН. Об этом 16 ноября сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Совбез ООН Neptuul

«16 ноября в СБ ООН пройдёт очередное заседание по [ситуации на территории б. УССР]… Нет практически никаких сомнений в том, что польский инцидент будет в центре внимания», — написал он в своём сообщении.

При этом постпред РФ указал на то, что факты свидетельствуют о непричастность России к падению ракеты на польской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что, согласно предварительным данным, возможность того, что упавшая на территории Польши ракета прилетела туда из России, опровергается.