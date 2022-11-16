Анкара, 16 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с уважением относится к реакции России на инцидент с падением ракет в Польше. Об этом сообщает 16 ноября агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Для нас важно, что РФ заявила о своей непричастности к инциденту», — приводит агентство слова Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября стало известно о попадании двух ракет в зерносушилки в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве на востоке Польши. Погибли два человека. Этот регион граничит с территорией б. УССР. Польский МИД заявил, что ракеты были произведены в России, но президент Анджей Дуда сообщил, что точных данных об их принадлежности нет.

В Минобороны России заявления о «российских» ракетах назвали провокацией и подчеркнули, что ударов со стороны РФ в этом районе не было.

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