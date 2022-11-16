Луганск, 16 ноября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. ВСУ пытаются вести наступательные действия от Попасной до Харьковской области, сообщил 16 ноября в эфире телеканала «Соловьев Live» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«[Киевские] войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал он.

В целом ситуацию на луганском направлении Марочко назвал стабильно напряженной.