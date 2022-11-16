Орел, 16 ноября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Орловской области осуществлён подрыв нефтебазы с применением беспилотника. Об этом сообщил 16 ноября губернатор региона Андрей Клычков.

Kremlin.ru Андрей Клычков

Инцидент случился около 4:00. По словам Клочкова, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в населённом пункте Стальной Конь.

«Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — говорится в информации, опубликованной в телеграм-канале главы региона.