Тампа, США, 16 ноября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Тампа-Бэй Лайтнинг

В составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Росс Колтон, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и защитник Иэн Коул. Российские игроки Владислав Наместников и Михаил Сергачёв отдали по одной результативной передаче.

У «Далласа» точными бросками отметились форварды Мэйсон Марчмент, Джо Павелски и Джейсон Робертсон.

На сегодняшний день «Тампа» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 19 очков. «Даллас» идёт на третьем месте в Западной конференции с 20 очками.

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