Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Сегодня, 16 ноября, на саммите G20 на Бали состоялась встреча министра финансов США Джанет Йеллен и главы Народного банка Китая И Ган, передаёт агентство Reuters со ссылкой на представителя минфина США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Глава минфина США и председатель Народного банка Китая обсудили глобальные макроэкономические и финансовые события, включая проблемы высоких и нестабильных цен на энергоносители.

Также Джанет Йеллен и И Ган обменялись мнениями о макроэкономических перспективах в США и Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, пошатнувшаяся экономика Китая ждет помощи от центрального банка, несмотря на предупреждения о том, что инфляция ползет вверх и ее необходимо сдерживать.

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